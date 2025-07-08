Идеальный макияж на лето – эти тренды захотят повторить все

Чаще всего тренды нам диктуют модные инфлюенсеры или знаменитости, которые показывают на себе интересные варианты макияжей, которые потом хочется повторить. Этим летом актуальны румяна, бронзовые глаза и еще несколько вещей, которые стоят вашего внимания.

Летний макияж часто является экспериментальным, поскольку большинство хотят попробовать что-то яркое, эффектное, но удобное, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Чтобы модно выглядеть до конца лета, мы подсмотрели макияжи известных звезд, которые сейчас считаются самыми актуальными. Вам лишь нужно будет повторить несколько моментов, чтобы создать аналогичный мейк.

Солнечные румяна

Этим летом в моде красивые румяна, которые часто наносит Кендалл Дженнер, Дуа Липа и Хейли Бибер. Розовые, коралловые румяна нужно наносить высоко на щеки, виски и даже нос.

Позолоченные глаза

Золотистый и бронзовый макияж глаз выглядит идеально. Летом можете рисовать веки этими тенями и забыть на немного о длинных черных стрелках. Бронзовые тени в сочетании с легкой подводкой, придадут глазам глубины и тепла. Такой макияж хорошо подходит для вечеров на пляже или в коктейль-баре.

Бронзовая кожа

Идеальным макияжем на лето является сияющая бронзовая кожа. Сияние имеет невероятный вид, поэтому стоит воспользоваться легким тональным кремом, жидким хайлайтером и бронзером. Для сияния можно воспользоваться мерцающим маслом для тела, которое придаст блеска зоне декольте.

К слову, мы недавно рассказали о трендовом маникюре на лето. Он настолько универсальный, что понравится многим.