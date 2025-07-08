Літній макіяж часто є експериментальним, оскільки більшість хочуть спробувати щось яскраве, ефектне, але зручне, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Щоб модно виглядати до кінця літа, ми підглянули макіяжі відомих зірок, які зараз вважаються найактуальнішими. Вам лише потрібно буде повторити кілька моментів, щоб створити аналогічний мейк.

Сонячні рум’яна

Цього літа в моді красиві рум’яна, які часто наносить Кендалл Дженнер, Дуа Ліпа та Гейлі Бібер. Рожеві, коралові рум’яна потрібно наносити високо на щоки, скроні та навіть ніс.

Позолочені очі

Золотистий та бронзовий макіяж очей виглядає ідеально. Влітку можете малювати повіки цими тінями й забути на трохи про довгі чорні стрілки. Бронзові тіні в поєднанні з легкою підводкою, додадуть очам глибини й тепла. Такий макіяж гарно підходить для вечорів та пляжі чи в коктейль-барі.

Бронзова шкіра

Ідеальним макіяжем на літо є сяюча бронзова шкіра. Сяйво має неймовірний вигляд, тому варто скористатися легким тональним кремом, рідким хайлайтером та бронзером. Для сяйва можна скористатися мерехтливою олією для тіла, яка надасть блиску зоні декольте.

До слова, ми нещодавно розповіли про трендовий манікюр на літо. Він настільки універсальний, що сподобається багатьом.