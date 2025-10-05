Макияж прекрасно подчеркивает внешность, поэтому все женщины обожают совершенствоваться благодаря косметическим продуктам, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Читайте также 5 оттенков помады, от которых фанатеют все женщины

В материале далее рассказываем о лучших вариантах макияжа, которые на пике популярности в этом сезоне.

Какой макияж сделать осенью?

Ягодные губы

Цвет ягодных губ будет оставаться актуальным еще несколько ближайших месяцев. Осенью делайте акцент на цвете ежевики или малины. Чтобы создать расслабленный и непринужденный образ, рекомендуем ягодную помаду носить с глянцевым покрытием отдельно без подводки для глаз.

Длинные ресницы

Подчеркнутые и объемные ресницы всегда выглядят безупречно. Нужно лишь приобрести щипцы для завивки ресниц и тушь, которая удлинит и увеличит их объем.

Сияющий макияж

В фокусе этого сезона будут хайлайтеры, которые придают коже нежного сияния. Лучшим вариантом являются жидкие формулы с мерцанием. Использовать их можно на скулах, над губами и посередине носа.

Коричневые оттенки

Землистые тона в этом году популярны на одежде, а еще модными будут в макияже. Выбирайте насыщенные коричневые, бронзовые или терракотовые тона во всех возможность вариациях.

В этом сезоне коричневая помада снова становится популярной, пишет Vogue. Коричневые губы когда-то обожали все женщины в 90-х годах, а теперь она снова становится хитом №1. А еще на показе Carolina Herrera модели выходили на подиум с яркими красными губами, что также станут трендом следующего сезона.

Каких ошибок надо избегать в макияже?