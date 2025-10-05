Макіяж чудово підкреслює зовнішність, тому всі жінки обожнюють вдосконалюватися завдяки косметичним продуктам, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

У матеріалі далі розповідаємо про найкращі варіанти макіяжу, які є на піку популярності цього сезону.

Який макіяж зробити восени?

Ягідні губи

Колір ягідних губ залишатиметься актуальним ще кілька найближчих місяців. Восени робіть акцент на кольорі ожини чи малини. Щоб створити розслаблений та невимушений образ, рекомендуємо ягідну помаду носити з глянцевим покриттям окремо без підводки для очей.

Довгі вії

Підкреслені й об’ємні вії завжди мають бездоганний вигляд. Потрібно лише придбати щипці для завивки вій та туш, яка подовжить та збільшить їхній об’єм.

Сяючий макіяж

У фокусі цього сезону будуть хайлайтери, які надають шкірі ніжного сяйва. Найкращим варіантом є рідкі формули з мерехтінням. Використовувати їх можна на вилицях, над губами та посередині носа.

Коричневі відтінки

Землисті тони цього року популярні на одязі, а ще модними будуть в макіяжі. Обирайте насичені коричневі, бронзові чи теракотові тони у всіх можливість варіаціях.

Цього сезону коричнева помада знову стає популярною, пише Vogue. Коричневі губи колись обожнювали всі жінки у 90-х роках, а тепер вона знову стає хітом №1. А ще на показі Carolina Herrera моделі виходили на подіум з яскравими червоними губами, що також стануть трендом наступного сезону.

Яких помилок треба уникати в макіяжі?