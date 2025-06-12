Лимонное безумие: как выглядит главный тренд 2025 года
- В 2025 году лимонный принт стал одним из самых трендовых.
- Для того, чтобы сделать маникюр интересным, можно добавить определенные декоративные элементы
В 2025 году одним из самых трендовых принтов стал – лимон. Эта мода пришла к нам из Средиземноморья.
Такой рисунок действительно ассоциируется с живописными улочками Италии, морским бризом и свежестью цитрусовых. Казалось бы, это простой лимон. Однако именно его концепция настолько многогранна, что не восхищаться им невозможно.
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Чтобы примерить нашумевший тренд, необязательно покупать много предметов и одежды с таким принтом. Можно просто сделать оригинальный маникюр с этим рисунком, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Варианты маникюра с принтом лимон
- Лимонное вдохновение
Необязательно украшать рисунками все ноготки. Достаточно сделать акцентными лишь несколько из них.
Обратите внимание! Другие ногти можно сделать с покрытием лимонного цвета, или же вообще выбрать контрастный оттенок.
- Итальянская зарисовка
Фон для лимончиков может быть и вовсе не нейтральным. Например, хорошо будет смотреться принт в виде полоски.
- Аутентичная символика
Лимончики можно дополнить интересным аутентичным принтом. Интересно, что именно такие рисунки вы гарантированно встретите на старых улочках Италии и Испании.
- Все и сразу
На каждом ноготке можно делать оригинальный рисунок. Чтобы объединить их в единую композицию, используйте единую цветовую палитру.
Дополнить такой дизайн можно интересными декоративными элементами. К примеру, для этого прекрасно подойдут объемные фигурки.