Самые модные оттенки лака: не пропустите хитовые цвета этой весны

Сейчас в тренде абсолютно разные цвета ногтей. Подобрать для себя удачный оттенок сможет каждая модница.

К тому же в моде разные формы ногтей. Смело можно сказать, что в этом году наиболее трендовым остается самовыражение во всех его проявлениях, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой цвет маникюра модный в 2025 году

Томатный

Красный – это, безусловно, неизменная классика. Особенно модный в 2025 году "томатный" оттенок.

Желтый

Желтый недаром называют цветом солнца. Это замечательный оттенок, который прекрасно подходит для теплого времени года. Таким маникюр навевает по-настоящему летнее настроение.

Кофейный

В тренде все возможные "оттенки" кофе. Выбирайте, что вам по душе.

Лайфхак! Чтобы такой маникюр выглядел интереснее, сделайте все ноготки в разных цветах.

Capri Blue

Capri Blue – необычный оттенок голубого, который напоминает небесную лазурь и морские просторы одновременно. Такой цвет выглядит очень интересно и необычно.

Изумрудное желе

Маникюр желе стал настоящим хитом этого года. Этот тренд пошел из Кореи и получил широкую популярность по всему миру.

Заметьте! Если выполнить такой дизайн в изумрудном оттенке, он будет выглядеть по-настоящему "дорого".