Забудьте о классике: варианты весеннего маникюра, которые восхищают с первых секунд

Цветы – настоящий символ весны. Сделав маникюр с таким рисунком, вы будете чувствовать весеннее настроение.

Многие считают, что дизайн на ногтях в виде цветов выглядит банально. Это ошибочное утверждение. На самом деле вариантов цветочного дизайна огромная масса, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр в тренде весной 2025 года

Цветочный венок

Этот маникюр выглядит очень стильно и креативно. Венок можно сделать разноцветным, это добавит интересности дизайну.

Френч с изюминкой

Классический френч можно "разбавить" цветочным рисунком. Чтобы этот дизайн выглядел сдержаннее, стоит таким образом украсить лишь несколько ногтей.

Цветочный френч

Френч можно сделать очень необычным. Нужно лишь заменить классическую полоску на веточку цветов.

В стиле "Бриджертонов"

Сериал "Бриджертоны" стал невероятно популярным. Многие вдохновляются им для создания собственных изделий. В частности, можно сделать ногти в этом стиле.

Феерия красок

Весной не стоит бояться ярких красок. Попробуйте что-то новенькое и интересное, не сдерживайте полет фантазии.

Объемные цветы

Чтобы сделать маникюр еще более оригинальным, используйте дополнительные декоративные элементы. Например, 3D-фигурки, цепочки или стразы.

Обратите внимание! В этом году маникюр с декоративными элементами в тренде.