Забудьте о классике: варианты весеннего маникюра, которые восхищают с первых секунд
- Цветочный маникюр остается актуальным в этом сезоне.
- Можно экспериментировать с яркими цветами и дополнительными декоративными элементами, чтобы сделать маникюр более оригинальным.
Цветы – настоящий символ весны. Сделав маникюр с таким рисунком, вы будете чувствовать весеннее настроение.
Многие считают, что дизайн на ногтях в виде цветов выглядит банально. Это ошибочное утверждение. На самом деле вариантов цветочного дизайна огромная масса, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Читайте также Не используйте белый карандаш для глаз: замените его этим
Какой маникюр в тренде весной 2025 года
- Цветочный венок
Этот маникюр выглядит очень стильно и креативно. Венок можно сделать разноцветным, это добавит интересности дизайну.
- Френч с изюминкой
Классический френч можно "разбавить" цветочным рисунком. Чтобы этот дизайн выглядел сдержаннее, стоит таким образом украсить лишь несколько ногтей.
- Цветочный френч
Френч можно сделать очень необычным. Нужно лишь заменить классическую полоску на веточку цветов.
- В стиле "Бриджертонов"
Сериал "Бриджертоны" стал невероятно популярным. Многие вдохновляются им для создания собственных изделий. В частности, можно сделать ногти в этом стиле.
- Феерия красок
Весной не стоит бояться ярких красок. Попробуйте что-то новенькое и интересное, не сдерживайте полет фантазии.
- Объемные цветы
Чтобы сделать маникюр еще более оригинальным, используйте дополнительные декоративные элементы. Например, 3D-фигурки, цепочки или стразы.
Обратите внимание! В этом году маникюр с декоративными элементами в тренде.