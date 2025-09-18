Актуальный маникюр на осень, который захочет попробовать каждая девушка
- Этой осенью популярными цветами для маникюра станут темно-синий, хаки, насыщенно коричневый, сливовый, бирюзовый и серый.
- Рекомендуется обратить внимание на нюдовый оттенок, который выглядит современно и изысканно, а также на серый, который может быть матовый, глянцевый или с хромом.
Осенью наши предпочтения в маникюре несколько меняются, поэтому на замену ярким и насыщенным цветам приходят изысканные и элегантные оттенки. Этой осенью мы перейдем на более темные цвета.
Осенние тренды на цвет ногтей меняется каждый сезон, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. У девушек все чаще растет интерес к изысканным оттенкам – темно-синего, хаки, насыщенно коричневого и тому подобное.
Ведущие мастера уже определили несколько трендовых цветов, поэтому обратите на них внимание перед следующим походом на маникюр.
Какой маникюр будет в моде осенью?
Нюдовый оттенок
Вместо кремовых оттенков, в этом году надо обратить внимание на нюд. Такой цвет на ногтях имеет современный и изысканный вид.
Модные цвета на осень / Фото Pinterest
Серый тон
Такой маникюр станет хитом сезона. Можно делать матовый, глянцевый или покрывать хромом. Ногти подчеркнут любой образ и впишутся в различные тона кожи.
Модные цвета на осень / Фото Pinterest
Сливовый
Цвет темной ягоды достаточно глубокий, поэтому идеально подходит к осенним образам. Этот оттенок является вневременным и актуальным.
Модные цвета на осень / Фото Pinterest
Бирюзовый
Несмотря на ведущие темные оттенки, в моде будет голубовато-зеленый – бирюзовый оттенок.
Модные цвета на осень / Фото Pinterest
Хаки
Оттенок хаки является самым выразительным этой осенью. Он универсальный и довольно красивый. Подойдет для тех женщин, которые любят утилитарный стиль.
Модные цвета на осень / Фото Pinterest
Какой еще маникюр будет в моде этой осенью?
- В моде в этом сезоне будут сдержанные и глубокие оттенки, такие как бордо, красный, шоколадно-коричневый, оранжевый и землистые тона.
- Популярными тенденциями станут квадратные ногти, карамельное желе, хромированные французские кончики, инопланетные мотивы и нежный леопардовый принт.
