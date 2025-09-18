Восени наші вподобання в манікюрі дещо змінюються, тож на заміну яскравим та насиченим кольорам приходять вишукані та елегантні відтінки. Цієї осені ми перейдемо на темніші кольори.

Осінні тренди на колір нігтів змінюється кожного сезону, пише 24 Канал з посиланням на In Style. У дівчат все частіше зростає цікавість до вишуканих відтінків – темно-синього, хакі, насичено коричневого тощо.

Провідні майстрині вже визначили кілька трендових кольорів, тож зверніть на них увагу перед наступним походом на манікюр.

Який манікюр буде в моді восени?

Нюдовий відтінок

Замість кремових відтінків, цього року треба звернути увагу на нюд. Такий колір на нігтях має сучасний та вишуканий вигляд.



Модні кольори на осінь / Фото Pinterest

Сірий тон

Такий манікюр стане хітом сезону. Можна робити матовий, глянцевий чи покривати хромом. Нігті підкреслять будь-який образ та впишуться до різних тонів шкіри.



Модні кольори на осінь / Фото Pinterest

Сливовий

Колір темної ягоди досить глибокий, тому ідеально пасує до осінніх образів. Цей відтінок є позачасовим та актуальним.



Модні кольори на осінь / Фото Pinterest

Бірюзовий

Попри провідні темні відтінки, в моді буде блакитно-зелений – бірюзовий відтінок.



Модні кольори на осінь / Фото Pinterest

Хакі

Відтінок хакі є найвиразнішим цієї осені. Він універсальний та доволі красивий. Підійде для тих жінок, які люблять утилітарний стиль.

Модні кольори на осінь / Фото Pinterest

Який ще манікюр буде в моді цієї осені?