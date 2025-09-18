Актуальний манікюр на осінь, який захоче спробувати кожна дівчина
- Цієї осені популярними кольорами для манікюру стануть темно-синій, хакі, насичено коричневий, сливовий, бірюзовий та сірий.
- Рекомендується звернути увагу на нюдовий відтінок, який виглядає сучасно та вишукано, а також на сірий, який може бути матовий, глянцевий чи з хромом.
Восени наші вподобання в манікюрі дещо змінюються, тож на заміну яскравим та насиченим кольорам приходять вишукані та елегантні відтінки. Цієї осені ми перейдемо на темніші кольори.
Осінні тренди на колір нігтів змінюється кожного сезону, пише 24 Канал з посиланням на In Style. У дівчат все частіше зростає цікавість до вишуканих відтінків – темно-синього, хакі, насичено коричневого тощо.
Провідні майстрині вже визначили кілька трендових кольорів, тож зверніть на них увагу перед наступним походом на манікюр.
Який манікюр буде в моді восени?
Нюдовий відтінок
Замість кремових відтінків, цього року треба звернути увагу на нюд. Такий колір на нігтях має сучасний та вишуканий вигляд.
Модні кольори на осінь / Фото Pinterest
Сірий тон
Такий манікюр стане хітом сезону. Можна робити матовий, глянцевий чи покривати хромом. Нігті підкреслять будь-який образ та впишуться до різних тонів шкіри.
Модні кольори на осінь / Фото Pinterest
Сливовий
Колір темної ягоди досить глибокий, тому ідеально пасує до осінніх образів. Цей відтінок є позачасовим та актуальним.
Модні кольори на осінь / Фото Pinterest
Бірюзовий
Попри провідні темні відтінки, в моді буде блакитно-зелений – бірюзовий відтінок.
Модні кольори на осінь / Фото Pinterest
Хакі
Відтінок хакі є найвиразнішим цієї осені. Він універсальний та доволі красивий. Підійде для тих жінок, які люблять утилітарний стиль.
Модні кольори на осінь / Фото Pinterest
Який ще манікюр буде в моді цієї осені?
- У моді цього сезону будуть стримані та глибокі відтінки, такі як бордо, червоний, шоколадно-коричневий, помаранчевий та землисті тони.
- Популярними тенденціями стануть квадратні нігті, карамельне желе, хромовані французькі кінчики, інопланетні мотиви та ніжний леопардовий принт.
