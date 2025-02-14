Как сделать трендовый топ из цепочек своими руками: подробная инструкция

Трендовые вещи часто стоят ну очень дорого. Учитывая то, как быстро они выйдут из моды, цена вообще кажется заоблачной.

Выход из этой ситуации есть. Вы можете создать трендовый топ с цепочками дома и сэкономить весомую сумму, пишет 24 Канал со ссылкой на AfinkaDIY.

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Как создать топ из цепочек своими руками

Вам понадобятся:

черные коктейльные палочки;

пергамент;

утюг;

цепочка;

инструменты (плоскогубцы и круглогубцы).

Инструкция для создания:

нарезаем трубочки таким образом, чтобы у нас получились колечки небольшой ширины; из 7 колечек формируем цветочек; на цветочек кладем пергамент; аккуратно прижимаем сверху утюг, цветочек должен слегка расплавиться и соединиться; формируем много таких цветочков; выкладываем из цветочков наш топ, он должен быть симметричный; цепочку делим на равные части; открываем последнее звено цепочки и "нанизываем" цветочек; таким образом соединяем весь топ; у нас должно получиться 2 "чашечки", далее с помощью цепочек делаем шлейки.

Готово!

Видеоинструкция как создать такой топ:

Обратите внимание! Такой "топ" можно надевать на сукнутую, гольф, широкую белую футболку.