Осень уже близко: тренды в маникюре, которые будут доминировать в этом сезоне
Источник:Who What Wear
Каждый сезон приносит новые тренды. Нынешняя осень не будет исключением.
Какие осенние дизайны маникюров будут актуальными осенью 2024 года, рассказываем далее.
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Коричневый маникюр
Это оттенок ногтей, который становится актуальным каждую осень, но в этом году есть одно отличие. Осенью 2024 года на пике популярности будет именно шоколадно-коричневый цвет.
Коричневый маникюр: смотрите фото
Стеклянные ногти
Такой легкий и минималистичный дизайн – это еще один топ-маникюр для осени. Эта тенденция является продолжением хромированных ногтей, но в этом случае дизайн является более прозрачным и глянцевым.Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.
Стеклянные ногти: смотрите фото
Вишневая кола
Это еще один маникюр, популярность которого активно набирает обороты. Сочетание красного и коричневого цветов создает яркий стиль, который идеально подходит к осеннему настроению.
Вишневая кола: смотрите видео
Перламутровые ногти
Осенью будут актуальными дальнейшие эксперименты с хромированными ногтями. Особое внимание будет приковано к перламутровым ногтям, которые напоминают глазированные пончики.
Перламутровые ногти: смотрите фото
Металлические ногти
В этом сезоне также произойдет возвращение к металликам.
Металлические ногти: смотрите видео
Серебристый, коричневый и бронзовый – это оттенки, которые уже покорили тренды и станут еще более популярными осенью.