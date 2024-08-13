Осень уже близко: тренды в маникюре, которые будут доминировать в этом сезоне

Каждый сезон приносит новые тренды. Нынешняя осень не будет исключением.

Какие осенние дизайны маникюров будут актуальными осенью 2024 года, рассказываем далее.

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Коричневый маникюр

Это оттенок ногтей, который становится актуальным каждую осень, но в этом году есть одно отличие. Осенью 2024 года на пике популярности будет именно шоколадно-коричневый цвет.

Коричневый маникюр: смотрите фото

Стеклянные ногти

Такой легкий и минималистичный дизайн – это еще один топ-маникюр для осени. Эта тенденция является продолжением хромированных ногтей, но в этом случае дизайн является более прозрачным и глянцевым.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Стеклянные ногти: смотрите фото

Вишневая кола

Это еще один маникюр, популярность которого активно набирает обороты. Сочетание красного и коричневого цветов создает яркий стиль, который идеально подходит к осеннему настроению.

Вишневая кола: смотрите видео

Перламутровые ногти

Осенью будут актуальными дальнейшие эксперименты с хромированными ногтями. Особое внимание будет приковано к перламутровым ногтям, которые напоминают глазированные пончики.

Перламутровые ногти: смотрите фото

Металлические ногти

В этом сезоне также произойдет возвращение к металликам.

Металлические ногти: смотрите видео

Серебристый, коричневый и бронзовый – это оттенки, которые уже покорили тренды и станут еще более популярными осенью.