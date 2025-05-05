Голливуд сходит с ума из-за этого маникюра: новый тренд, который вы не можете пропустить

В моду все больше входит "натуральный" маникюр. Несмотря на предубеждение, что такого типа дизайны выглядят очень однообразно, практика доказывает совсем другое.

Настоящим хитом этого лета является дизайн Ice Cream Manicure. Это стильная интерпретация френча, которая выглядит очень необычно, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как выглядит трендовый маникюр 2025 года

Основной особенностью такого французского маникюра является отсутствие четкой границы между базой и полоской. Этот переход размытый. Визуально он напоминает сливочное мороженое.

К тому же благодаря глянцевому покрытию, ногти как будто залиты сиропом. Такой маникюр – "сладкий" тренд этого лета.

Некоторые звезды уже примерили этот дизайн. В частности, именно такой вид маникюра можно было заметить у Зендеи и Рози Хантингтон-Уайтли.

Обратите внимание! Чтобы сделать такой маникюр, нужно запилить ногти в мягкую овальную форму. Она чем-то напоминает миндалевидную, однако не такую острую.