Топ-5 трендов осени, которые будут в моде в сентябре: обратите внимание
- Тренды осени включают капри, многослойные браслеты, обновленный принт в горошек, пояс-шарфы и брюки Аладдины.
- Капри сочетаются с тренчем и туфлями, браслеты наслаиваются для завершенности образа, а пояс-шарфы добавляют легкости.
Уже через месяц нас ждет новый сезон, а это значит, что пора узнавать о новых трендах, которые начнут активно носить мировые модницы. Стилисты уже отобрали несколько вещей, которые будут в моде в сентябре. Они практичные, комфортные и стильные.
Актуальными продолжат оставаться капри, в моду войдут многослойные браслеты и принт в обновленный горошек, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Подобранные вещи подойдут к туфлям или сапогам.
Какие вещи будут в тренде осенью?
Капри
Осенью брюки капри снова будут в моде. Этот низ хорошо сочетается с коротким тренчем и туфлями на каблуке с ремешком. Также капри хорошо стилизуются с жакетом и босоножками, или мюлями с острым носком.
Трендовая вещь на осень / Фото из инстаграма JILL WALLACE
Браслеты-банглы
Такой аксессуар станет хитом сезона. Стилисты советуют их носить в несколько слоев и не бояться наслаивать. Эти украшения добавляют образу завершенности, поэтому носите их с мини-платьями или эффектными топами без бретелек.
Принт в горошек
Осенью принт горошек возвращается в обновленном варианте. Красиво будет смотреться юбка в горошек с кожаным блейзером, или юбка в длине макси с майкой.
Пояс-шарф
В этом году шелковый платок интегрировал с головы и шеи до талии. Модницы завязывают его сбоку, чтобы добавить образу легкости. Вещь хорошо сочетается с майкой, свободными брюками, джинсами и тому подобное.
Брюки Аладдини
Именно эти штаны стали самым неожиданным возвращением. Они легкие, объемные и интересно смотрятся с различными топами и рубашками.
