Дизайнеры осенью предлагают сосредоточить свое внимание на классике, подбирать современные акценты, интересные ткани и фасоны, которые способны подчеркнуть индивидуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Ключевой особенностью вещей является универсальность, чтобы наряд можно было адаптировать под разные события и стили. Модницы могут выбирать кружево, шелк или практичный деним. По словам стилистов, большинство осенних вещей можно легко стилизовать с имеющимся гардеробом.

Какие вещи будут в тренде осенью?

Футболка с V-образным вырезом

Вместо привычных для нас футболок с круглой горловиной, осенью надо делать ставку на вырез, который способен визуально вытянуть силуэт. Трендовая футболка хорошо сочетается с джинсами, юбками или классическими шортами.

Джинсы-хаки

Мы привыкли носить голубой или белый деним летом, а вот осенью актуальными станут джинсы цвета хаки, которые добавляют сдержанности и сочетаются с белыми, бежевыми или черными вещами.

Клетчатая рубашка

На некоторое время клетчатая рубашка вышла из моды, но снова вернулась. Она станет удачной альтернативой на начало осени, когда жакеты и куртки будет еще рано носить.

Шелковые брюки

Такие брюки с лета уверенно перейдут в осенний гардероб. Девушки полюбили струящийся крой, который идеально сочетается с рубашками, блузами, жакетами или футболками.

Темный деним

Осенью в моду снова войдет классика – темный деним. Он выглядит изысканно и хорошо стилизуется с молочными блузами, белыми рубашками или теплыми свитерами.

К слову, туфли похожи на классические дерби, но из мягкой кожи, станут главным обувным трендом осени 2025.