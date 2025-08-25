Дизайнери восени пропонують зосередити свою увагу на класиці, підбирати сучасні акценти, цікаві тканини й фасони, які здатні підкреслити індивідуальність, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Ключовою особливістю речей є універсальність, щоб вбрання можна було адаптувати під різні події та стилі. Модниці можуть обирати мереживо, шовк чи практичний денім. За словами стилістів, більшість осінніх речей можна легко стилізувати з наявним гардеробом.

Які речі будуть в тренді восени?

Футболка з V-подібним вирізом

Замість звичних для нас футболок з круглою горловиною, восени треба робити ставку на виріз, який здатен візуально витягнути силует. Трендова футболка добре поєднається з джинсами, спідницями чи класичними шортами.

Джинси-хакі

Ми звикли носити блакитний чи білий денім влітку, а от восени актуальними стануть джинси кольору хакі, які додають стриманості й поєднуються з білими, бежевими чи чорними речима.

Картата сорочка

На певний час картата сорочка вийшла з моди, але знову повернулася. Вона стане вдалою альтернативою на початок осені, коли жакети й куртки буде ще заскоро носити.

Шовкові штани

Такі штани з літа впевнено перейдуть до осіннього гардероба. Дівчата полюбили струмливий крій, який ідеально поєднується з сорочками, блузами, жакетами чи футболками.

Темний денім

Восени в моду знову увійде класика – темний денім. Він виглядає вишукано та добре стилізується з молочними блузами, білими сорочками чи теплими светрами.

До слова, туфлі схожі на класичні дербі, але із м'якої шкіри, стануть головним взуттєвим трендом осені 2025.