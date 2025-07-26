Многим кажется, что юбку такого типа трудно стилизовать. Однако на самом деле она является прекрасной основой для множества невероятных образов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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С чем носить юбки и платья bubble?

С брюками

Стиль 90-х и 00-х снова стал актуальным. Именно поэтому стоит смело комбинировать экстракороткие платья bubble с брюками. Дополните образ легкими аксессуарами и обувью на низком ходу, чтобы получить невероятный лук для выхода в город.

С топами

Это довольно классическое сочетание, которое можно сделать оригинальным именно благодаря аксессуарам. Не бойтесь наполнять образ интересными деталями, например, шляпками или массивными очками.

С объемными футболками

Такой лук может быть как невероятно элегантным, так и довольно спортивным. Комбинируйте на свой вкус.

Обратите внимание! В США набирает популярность тренд на стилизацию bubble юбки с ковбойскими сапогами. Дополнить такой лук можно массивным ремнем и шляпкой в соответствующей тематике.