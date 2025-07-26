Багатьом здається, що спідницю такого типу важко стилізувати. Проте, насправді вона є прекрасною основою для безлічі неймовірних образів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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З чим носити спідниці та сукні bubble?

Зі штанами

Стиль 90-х та 00-х знову став актуальним. Саме тому варто сміливо комбінувати екстракороткі сукні bubble з штанами. Доповніть образ легкими аксесуарами та взуттям на низькому ходу, щоб отримати неймовірний лук для виходу в місто.

З топами

Це доволі класичне поєднання, яке можна зробити оригінальним саме завдяки аксесуарам. Не бійтесь наповнювати образ цікавими деталями, наприклад, капелюшками чи масивними окулярами.

З об'ємними футболками

Такий лук може бути як неймовірно елегантним, так і доволі спортивним. Комбінуйте на свій смак.

Зверніть увагу! В США набирає популярності тренд на стилізацію bubble спідниці з ковбойськими чоботами. Доповнити такий лук можна масивним ременем і капелюшком у відповідній тематиці.