Он будет везде: успейте сделать маникюр в самом трендовом цвете весны 2025

Цвет сливочного масла или так называемый "butter yellow" был в тренде еще в прошлом году. В этом году он не теряет своей актуальности. Наоборот, среди модниц началась новая волна любви к этому оттенку.

"Butter yellow" это достаточно универсальный оттенок. Он прекрасно подойдет даже для тех, кому нужно придерживаться строгого дресс-кода, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Как выглядит "butter yellow" на ногтях

Этот цвет смотрится красиво на абсолютно любой длине ногтей. Не играет весомую роль и форма.

Чтобы сделать такой маникюр более интересным, можно украсить ногти с помощью:

рисунков;

блесток;

стразов;

объемных фигурок.

Также "butter yellow" станет отличной альтернативой белому цвету во френче. Благодаря этому оттенку, такой маникюр будет выглядеть по-настоящему весенним.

Необязательно использовать этот цвет только в маникюре. Он также хорошо подойдет для летнего педикюра.

Напомним! Ранее мы рассказывали сколько можно носить гель-лак на ногтях на ногах.