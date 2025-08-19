52-летняя актриса соединила классическую, но противоречивую комбинацию джинсовой рубашки и джинсов, сделав ее вполне уникальной благодаря использованию различных оттенков денима, передает 24 Канал с ссылкой на InStyle.

Какой тренд осени возродила Диаз?

Диаз выбрала немного выгоревшую рубашку светлого оттенка с двумя большими карманами и раскрученными манжетами. Вместо ожидаемого гармоничного образа она создала контраст, выбрав широкие и свободные джинсы темного оттенка. Аксессуарами служили светло-коричневая кожаная сумка через плечо, кольцо и очки с прозрачной оправой и квадратными линзами.

Что касается макияжа, то она выбрала естественный вид, демонстрируя сияющую кожу, а золотистые волосы собрала в непринужденный пучок.

Кэмерон Диас гуляет по Нью-Йорку / Фото INSTARimages

Казалось бы несовместимый "деним-лук" Кэмерон Диас этой осенью станет трендом. На TikTok, Instagram и Pinterest начнут появляться двухцветные джинсовые комбинации – ведь что делает оригинальная "It girl", то подражают все.