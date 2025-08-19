52-річна акторка поєднала класичну, але суперечливу комбінацію джинсової сорочки та джинсів, зробивши її цілком унікальною завдяки використанню різних відтінків деніму, передає 24 Канал із посиланням на InStyle.

Дивіться також Уроки краси від Вікторії Бекхем – від сміливих трендів у стрижках до смокі айз

Який тренд осені відродила Діаз?

Діаз обрала трохи вигорілу сорочку світлого відтінку з двома великими кишенями та розкрученими манжетами. Замість очікуваного гармонійного образу вона створила контраст, обравши широкі та вільні джинси темного відтінку. Аксесуарами слугували світло-коричнева шкіряна сумка через плече, обручка та окуляри з прозорою оправою й квадратними лінзами.

Що стосується макіяжу, то вона обрала природний вигляд, демонструючи сяючу шкіру, а золотисте волосся зібрала у невимушений пучок.

Кемерон Діас гуляє Нью-Йорком / Фото INSTARimages

Здавалося б несумісний "денім-лук" Кемерон Діас цієї осені стане трендом. На TikTok, Instagram і Pinterest почнуть з'являтися двоколірні джинсові комбінації – адже що робить оригінальна "It girl", те наслідують усі.