51-річна Вікторія Бекхем завжди має розкішний вигляд. Cosmopolitan вказав на найкращі б'юті-уроки, яким вчить співачка, передає 24 Канал.
Якими є уроки краси від Вікторії Бекхем?
Експерименти з макіяжем
Правильно виконаний "рожевий рум’янець" може мати дуже виграшний вигляд, але Вікторія знає, що краще не наражати шкіру на шкоду сонячними променями. У нещодавньому пості вона показала, як використовує свій Victoria Beckham Beauty Colour Wash Blush Water Tint, щоб створити "трохи рожевий ефект".
Втираючи цей гібрид макіяжу та догляду пальцями у шкіру, вона каже: "Я в захваті, знаючи, що можу отримати миленький рум'янець, буквально весь час перебуваючи в тіні".
Не боятися стригтися
Фірмова зачіска Вікторії Бехкем Posh bob / Фото Cosmopolitan France / Pinterest
Королева Posh bob нещодавно відродила свою культову стрижку часів Spice Girls, яка тепер знову стала улюбленою серед зірок.
Якщо подивитися на її еволюцію зачісок, легко помітити: експерименти з новими стрижками та кольором волосся можуть бути захопливими. Від чітких бобів до сонячних мелірувань – Вікторія Бехкем завжди приймала зміни впевнено, нагадуючи нам, що не варто боятися спробувати щось нове. Її постійно змінний стиль доводить: вихід із зони комфорту може подарувати ефектні та незабутні образи.
Смокі-айз підходить у будь-якому віці
Неодноразово Вікторія зізнавалася, що обожнює макіяж у стилі smokey eyes, називаючи його своїм фаворитом для додання виразності та драматичності. Вона носить цей вічний образ роками, доводячи, що він підходить у будь-якому віці, а яскравий, звабливий макіяж зовсім не обов'язково лишати для особливих випадків.