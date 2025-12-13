5 трендов зимы, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки

Каждый сезон в моде появляются тренды, которые способны освежить базовый гардероб. Интересные детали способны сделать образ лучше и интереснее, поэтому британские эксперты рассказали, что именно стоит купить в холодное время.

Модницы всегда довершают базовый гардероб эффектными трендами, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Даже незначительные детали способны полностью изменить образ и помогут создать еще множество других аутфитов.

Читайте также 5 пальто, которые никогда не выйдут из моды: их можно носить даже зимой

Какие тренды будут в моде зимой?

Шляпа-таблетка

Этот элегантный головной убор любили Джеки Кеннеди и Одри Хепберн. Сейчас шляпы-таблетки носят все модницы Лондона. Головной убор выглядит элегантно и прекрасно дополнит шубу или пальто.

Свитер с V-образным вырезом

В моду снова ворвались свитера с открытым V-образным вырезом. Эта вещь стала любимой многих девушек, а трикотаж в спокойных тонах можно легко совместить с любым зимним образом.

Брюки палаццо

Зимние образы хорошо смотрятся с вельветовыми или трикотажными брюками, но и без брюк палаццо нам не обойтись. Тонкие складки спереди добавляют им деликатности. Модные девушки сочетают палаццо с теплыми кремовыми или яркими красными свитерами.

Угги

Эти сапоги уже стали классикой зимнего гардероба. Носить эту обувь можно с любыми джинсами, брюками и верхней одеждой – от пуховика до элегантного пальто.

Колготки с принтом

Принтованные колготки идеально подходят на зимнюю пору, когда хочется завершить образ и сделать его более интересным. Эльза Хоск, Дуа Липа и Белла Хадид уже активно выбирают принтованные колготы, чтобы добавить индивидуальности зимнему стилю.

Все эти образы можно довершить зимними аксессуарами, которые завершат вид, пишет In Journal. В моде в этом сезоне объемные шарфы, кожаные перчатки, балаклавы, пушистые сумки и шарфы из экомеха. Эти аксессуары добавляют шика и являются практичными для зимних образов.

Какие еще советы полезно знать?