5 трендов зимы, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки
- Британские эксперты советуют этой зимой иметь в гардеробе шляпу-таблетку, свитер с V-образным вырезом, брюки палаццо, угги и колготки с принтом.
- Эти тренды помогут освежить базовый гардероб и добавить индивидуальности зимним образам.
Каждый сезон в моде появляются тренды, которые способны освежить базовый гардероб. Интересные детали способны сделать образ лучше и интереснее, поэтому британские эксперты рассказали, что именно стоит купить в холодное время.
Модницы всегда довершают базовый гардероб эффектными трендами, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Даже незначительные детали способны полностью изменить образ и помогут создать еще множество других аутфитов.
Какие тренды будут в моде зимой?
Шляпа-таблетка
Этот элегантный головной убор любили Джеки Кеннеди и Одри Хепберн. Сейчас шляпы-таблетки носят все модницы Лондона. Головной убор выглядит элегантно и прекрасно дополнит шубу или пальто.
Свитер с V-образным вырезом
В моду снова ворвались свитера с открытым V-образным вырезом. Эта вещь стала любимой многих девушек, а трикотаж в спокойных тонах можно легко совместить с любым зимним образом.
Брюки палаццо
Зимние образы хорошо смотрятся с вельветовыми или трикотажными брюками, но и без брюк палаццо нам не обойтись. Тонкие складки спереди добавляют им деликатности. Модные девушки сочетают палаццо с теплыми кремовыми или яркими красными свитерами.
Угги
Эти сапоги уже стали классикой зимнего гардероба. Носить эту обувь можно с любыми джинсами, брюками и верхней одеждой – от пуховика до элегантного пальто.
Колготки с принтом
Принтованные колготки идеально подходят на зимнюю пору, когда хочется завершить образ и сделать его более интересным. Эльза Хоск, Дуа Липа и Белла Хадид уже активно выбирают принтованные колготы, чтобы добавить индивидуальности зимнему стилю.
Все эти образы можно довершить зимними аксессуарами, которые завершат вид, пишет In Journal. В моде в этом сезоне объемные шарфы, кожаные перчатки, балаклавы, пушистые сумки и шарфы из экомеха. Эти аксессуары добавляют шика и являются практичными для зимних образов.
Какие еще советы полезно знать?
Утепленные кожаные куртки являются популярным выбором являются популярным выбором вместо пуховиков в начале зимы, благодаря их универсальности и стилю.
Стилисты рекомендуют выбирать сумки ярких цветов для зимнего сезона, таких как оттенок хвои, желтый, насыщенный красный, пудрово-розовый и темно-синий.
