5 трендів зими, які мають бути в гардеробі у кожної дівчини
- Британські експерти радять цієї зими мати в гардеробі капелюх-таблетку, светр з V-подібним вирізом, штани палаццо, угги та колготки з принтом.
- Ці тренди допоможуть освіжити базовий гардероб та додати індивідуальності зимовим образам.
Кожного сезону в моді з’являються тренди, які здатні освіжити базовий гардероб. Цікаві деталі здатні зробити образ кращим та цікавішим, тож британські експерти розповіли, що саме варто купити в холодну пору.
Модниці завжди довершують базовий гардероб ефектними трендами, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Навіть незначні деталі здатні повністю змінити образ й допоможуть створити ще безліч інших аутфітів.
Які тренди будуть в моді зимою?
Капелюх-таблетка
Цей елегантний головний убір любили Джекі Кеннеді та Одрі Гепберн. Зараз капелюхи-таблетки носять всі модниці Лондона. Головний убір виглядає елегантно й чудово доповнить шубу чи пальто.
Светр з V-подібним вирізом
У моду знову увірвалися светри з відкритим V-подібним вирізом. Ця річ стала улюбленою багатьох дівчат, а трикотаж в спокійних тонах можна легко поєднати з будь-яким зимовим образом.
Штани палаццо
Зимові образи гарно виглядають з вельветовими чи трикотажними штанами, але й без штанів палаццо нам не обійтися. Тонкі складки спереду додають їм делікатності. Модні дівчата поєднують палаццо з теплими кремовими чи яскравими червоними светрами.
Угги
Ці чоботи вже стали класикою зимового гардероба. Носити це взуття можна з будь-якими джинсами, штанами та верхнім одягом – від пуховика до елегантного пальто.
Колготки з принтом
Принтовані колготки ідеально підходять на зимову пору, коли хочеться довершити образ й зробити його цікавішим. Ельза Госк, Дуа Ліпа та Белла Хадід вже активно обирають принтовані колготи, щоб додати індивідуальності зимовому стилю.
Усі ці образи можна довершити зимовими аксесуарами, які довершать вигляд, пише In Journal. У моді цього сезону об'ємні шарфи, шкіряні рукавички, балаклави, пухнасті сумки та шарфи з екохутра. Ці аксесуари додають шику та є практичними для зимових образів.
Які ще поради корисно знати?
Утеплені шкіряні куртки є популярним вибором замість пуховиків на початку зими, завдяки їх універсальності та стилю.
Стилісти рекомендують обирати сумки яскравих кольорів для зимового сезону, таких як відтінок хвої, жовтий, насичений червоний, пудрово-рожевий і темно-синій.
Часті питання
Які модні аксесуари рекомендуються для зимового сезону?
Для зимового сезону рекомендуються капелюхи-таблетки — елегантний головний убір, який доповнить шубу чи пальто, а також угги, які підходять до будь-якого верхнього одягу.
Які елементи одягу є актуальними для зимових образів?
Актуальними елементами зимових образів є светри з V-подібним вирізом, штани палаццо і колготки з принтом — вони додають стилю та індивідуальності.
Чому принтовані колготки стали популярними серед модниць?
Принтовані колготки стали популярними, оскільки вони допомагають зробити зимовий образ цікавішим і додають індивідуальності — їх вже обирають такі знаменитості, як Ельза Госк, Дуа Ліпа та Белла Хадід.