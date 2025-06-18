Легендарная тренировка от Джейн Фонды: в 80–те от нее фанатели все

В 80-е люди массово фанатели от тренировок фитнес-модели Джейн Фонды. Это было время, когда интернета не существовало. Все собирались перед телевизором, чтобы заняться спортом.

Культовая программа Jane Fonda's Workout была настоящей находкой во время, когда спортзалы не были так распространены. Джейн показала, как можно весело и эффективно привести себя в форму, не выходя из дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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В чем секрет тренировок от Джейн Фонды

В 1979 году Джейн Фонда открыла собственную студию в Беверли-Хиллз. Именно тогда известная модель и актриса создала авторскую программу аэробики. Фирменные движения Джейн стали символом фитнес-эпохи 80-х.

Интересно! В 1981 году вышла книга Jane Fonda's Workout Book. А еще через год мир покорила видеокассета Jane Fonda Workout. Этой программой восхищались миллионы женщин. Ведь благодаря записям тренировок, можно было заниматься спортом дома в любое удобное время.

Нельзя не отметить и эстетику уроков Джейн. Антураж помещения, динамичная музыка, яркая одежда и интересные прически привлекали большое внимание.

Когда смотришь видео Джейн, кажется, что все очень легко. Однако стоит лишь один раз попробовать, чтобы понять – одна такая тренировка способна легко заменить поход в спортзал.

Дело в том, что Джейн движется полчаса совсем без перерыва. Поочередно напрягаются пресс, бедра, руки и ноги. В конце обязательно проводится растяжка. Несколько недель таких тренировок и вы будете поражены от того как подтянется тело.