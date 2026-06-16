И это вовсе не антивозрастной крем. С возрастом мы часто пересматриваем свои привычки и уход, ища волшебный эликсир молодости, пишет издание Kobieta Interia. Подробнее о средстве, которое должно быть в косметичке каждой женщины после 50 лет – читайте в нашем материале.

Смотрите также Стирают молодость: 4 прически, которые коварно добавляют возраст и подчеркивают морщины

Какое средство должно быть в косметичке женщины старше 50 лет?

Лучшее антивозрастное средство – качественный крем с SPF. Именно солнцезащитный слой оберегает зрелую кожу от ее самого коварного врага – фотостарения, которое разрушает и без того дефицитный коллаген.

После 50 лет кожа естественным образом теряет влагу, становится более тонкой и склонной к появлению пигментных пятен. Обычные ультрафиолетовые лучи, которые достигают нас во время утренней прогулки или даже у окна офиса, в разы ускоряют эти процессы.

Ни один, даже самый дорогой крем с ретинолом или гиалуроновой кислотой не даст желаемого результата, если ежедневно оставлять лицо беззащитным перед солнцем. Зато регулярное нанесение средства с SPF надежно блокирует разрушительное солнечное излучение, сохраняет упругость кожи, выравнивает ее тон и предотвращает появление глубоких морщин.

SPF-крем / Фото Magnific

Современная индустрия красоты наконец отказалась от плотных и липких текстур, которые ассоциируются с пляжным отдыхом. Так, производители нередко создают для зрелой кожи невесомые, легкие флюиды. Они содержат мощные увлажняющие компоненты, антиоксиданты и светоотражающие частицы, которые визуально сглаживают следы усталости. Такой крем мгновенно освежает лицо, идеально ложится под макияж и защищает клетки в течение всего дня.

На днях наша редакция рассказывала о лучших средствах для автозагара, которые дают естественный результат.