І це зовсім не антивіковий крем. З віком ми часто переглядаємо свої звички та догляд, шукаючи магічний еліксир молодості, пише видання Kobieta Interia. Детальніше про засіб, який має бути в косметичці кожної жінки після 50 років – читайте в нашому матеріалі.

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Який засіб має бути в косметичці жінки за 50 років?

Найкращий антивіковий засіб – якісний крем із SPF. Саме сонцезахисний шар оберігає зрілу шкіру від її найпідступнішого ворога – фотостаріння, яке руйнує і без того дефіцитний колаген.

Після 50 років шкіра природно втрачає вологу, стає тоншою та схильною до появи пігментних плям. Звичайні ультрафіолетові промені, які наздоганяють нас під час ранкової прогулянки чи навіть біля вікна офісу, прискорюють ці процеси в рази.

Жоден, навіть найдорожчий крем із ретинолом чи гіалуроновою кислотою не дасть бажаного результату, якщо щодня залишати обличчя беззахисним перед сонцем. Натомість регулярне нанесення SPF-засобу надійно блокує руйнівне сонячне випромінювання, зберігає пружність шкіри, вирівнює її тон та запобігає появі глибоких зморшок.

SPF-крем / Фото Magnific

Сучасна індустрія краси нарешті відмовилася від щільних і липких текстур, які асоціюються з пляжним відпочинком. Так, виробники нерідко створюють для зрілої шкіри невагомі, легкі флюїди. Вони містять потужні зволожувальні компоненти, антиоксиданти та світловідбивні частинки, які візуально стирають втому. Такий крем моментально освіжає обличчя, ідеально лягає під макіяж і захищає клітини протягом усього дня.

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