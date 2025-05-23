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Lady Советы для Lady Маски, которые помогут отрастить длинные и здоровые волосы: работающие рецепты
23 мая, 10:00
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Маски, которые помогут отрастить длинные и здоровые волосы: работающие рецепты

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Домашние маски для волос из натуральных ингредиентов, таких как глина, корица, и горчичный порошок, могут способствовать росту здоровых волос.
  • При создании домашних масок для волос важно проверить наличие аллергии.

Отрастить длинные и здоровые волосы можно и без дорогой косметики. Достаточно лишь использовать правильные уходовые средства.

В частности, можно сделать питательную маску в домашних условиях. Основным преимуществом такого средства является полностью натуральный состав сообщает 24 Канал со ссылкой на ELLE.

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Какую уходовую маску для волос нужно делать

С глиной и корицей


Как сделать волосы гуще / Фото Pexels

Чтобы сделать эту маску, нужно:

  • 4 чайные ложки глины (зеленой или голубой);
  • вода;
  • 1 – 2 чайные ложки порошка корицы.

Смешайте глину с небольшим количеством воды и добавьте корицу. Нанесите эту смесь на волосы и держите минимум 15 минут. Делайте такую маску раз в неделю.

Обратите внимание! В эту маску можно добавить несколько капель эфирного масла.

С горчичным порошком


Как улучшить состояние волос в домашних условиях / Фото Pexels

Чтобы сделать такую маску для волос, необходимо:

  • 2 столовые ложки горчичного порошка;
  • 2 столовые ложки воды;
  • 1 – 2 чайные ложки сахара;
  • 1 яичный желток;
  • 2 столовые ложки растительного масла.

Смешайте все ингредиенты и нанесите. Чтобы маска действовала еще эффективнее, закройте голову пакетом или шапочкой для душа.

Заметьте! Прежде чем делать эту маску, нужно проверить нет ли у вас аллергии на компоненты. Не передерживайте такие домашние средства и избегайте неприятных ощущений во время "выдержки".