Календарь покупок: когда не стоит ходить на шопинг в феврале 2025 года

Многие люди отмечают, что фазы Луны влияют на их жизнь. В том числе и на то, удачным ли будет шопинг на этот раз.

От того, когда именно будет приобретена вещь многое зависит. Чтобы покупка была действительно удачной, стоит запланировать ее на определенную фазу Луны, пишет 24 Канал.

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Какие фазы Луны самые благоприятные для покупок

Астрологи говорят, что если купить вещь в неблагоприятный период, она сломается, выйдет из строя и прослужит недолго. В общем, фазы Луны влияют на покупки так:

Убывающая Луна – 13 – 27 февраля – очень опасный период, есть большая вероятность импульсивных покупок. Лучше избегать шопинга в эти дни.

– 13 – 27 февраля – очень опасный период, есть большая вероятность импульсивных покупок. Лучше избегать шопинга в эти дни. Новая Луна – 28 февраля – есть большая вероятность совершения неудачных покупок.



Когда лучше делать дорогие покупки в феврале / Фото Pexels

Растущая Луна – 1 – 11 февраля – лучший период для покупок. В это время можно покупать что угодно, в том числе и подарки. Все приобретения будут удачными.

– 1 – 11 февраля – лучший период для покупок. В это время можно покупать что угодно, в том числе и подарки. Все приобретения будут удачными. Полнолуние – 12 февраля – период, когда стоит избегать дорогих покупок. Лучше всего – отложить покупку на потом, хорошо ее обдумав.

Лунный календарь февраля

Февраль начнется с фазы Растущей Луны. Она продлится с 1 по 11 число.



Когда новолуние в феврале 2025 / Фото Pexels

12 февраля Землю озарит полная Луна. А с 13 до 27 числа продлится ее убывание. Новая Луна появится на небе 28 февраля.

Обратите внимание! В феврале не будет происходить солнечных или лунных затмений.