Безупречные платья на Новый год 2026: будете в них дорого выглядеть

До Нового года с каждым днем остается все меньше времени, поэтому начало декабря – идеальный момент, чтобы продумать заранее праздничный образ. Встречать год Огненной Лошади стоит в платьях, которые излучают смелость, выразительность и энергию.

Каждой женщине хочется на Новый год выглядеть особенно, пишет 24 Канал. Чтобы определиться с цветом и фасоном платья, мы подсмотрели модные образы инфлюенсерок, которые точно вам понравятся.

Какое платье надеть на Новый год?

Несмотря на множество советов астрологов по поводу нарядов на Новый год, классика никуда не исчезает. Минималистичные платья в молочном или сливочном цвете – универсальный и беспроигрышный вариант. Они способны подчеркнуть женственность и подходят всем.

Но кроме нейтральных оттенков, не стоит бояться ярких цветов. Огненная Лошадь к таким оттенкам особенно благосклонна. Можете выбирать красный, оранжевый, розовый цвет, или делать ставку на золото и металлик. Такие платья особенно актуальны в новогоднюю ночь.

В общем стилисты советуют выбирать ту вещь, которая сможет подарить вам хорошее настроение и добавить уверенности в себе. Вполне подойдут смелые фасоны с вырезами и драпировкой, нестандартные детали в виде бутонов цветов на платьях, блестки или роскошный атлас.

В нашей подборке собраны лучшие варианты платьев с макияжем, прической и украшениями. Все, что нужно сделать – это подобрать похожий вариант наряда для себя.

Молочное с цветочной аппликацией

Желтое в длине макси

Драпированное с открытыми плечами

Серебристая с чокером

Короткое красное

Довершить новогодний образ можно благодаря изысканному маникюру, пишет Real Simple. В тренде на Новый год 2026 – маникюр с бархатным стеклянным дизайном, создан металлическим гель-лаком в технике "кошачий глаз". Популярные цвета: глубокий зеленый, багровый, бежевый, нежно-розовый, ледяной голубой и шоколадный оттенки.

Что одеть на Новый год 2026?