Бездоганні сукні на Новий рік 2026: будете у них дорого виглядати

До Нового року з кожним днем залишається все менше часу, тож початок грудня – ідеальний момент, щоб продумати наперед святковий образ. Зустрічати рік Вогняного Коня варто в сукнях, які випромінюють сміливість, виразність та енергію.

Кожній жінці хочеться на Новий рік виглядати особливо, пише 24 Канал. Щоб визначитися з кольором та фасоном сукні, ми підгледіли модні образи інфлюенсерок, які точно вам сподобаються.

Яку сукню одягнути на Новий рік?

Попри безліч порад астрологів щодо вбрання на Новий рік, класика нікуди не зникає. Мінімалістичні плаття у молочному чи вершковому кольорі – універсальний та безпрограшний варіант. Вони здатні підкреслити жіночність та пасують усім.

Та окрім нейтральних відтінків, не варто боятися яскравих кольорів. Вогняний Кінь до таких відтінків особливо прихильний. Можете обирати червоний, помаранчевий, рожевий колір, чи робити ставку на золото й металік. Такі сукні є особливо актуальними в новорічну ніч.

Загалом стилісти радять обирати ту річ, яка зможе подарувати вам гарний настрій та додати впевненості в собі. Цілком підійдуть сміливі фасони з вирізами та драпіруванням, нестандартні деталі у вигляді бутонів квітів на сукнях, блискітки чи розкішний атлас.

У нашій добірці зібрані найкращі варіанти суконь із макіяжем, зачіскою та прикрасами. Усе, що потрібно зробити – це підібрати схожий варіант вбрання для себе.

Молочна з квітковою аплікацією

Жовта в довжині максі

Драпірована з відкритими плечима

Срібляста з чокером

Коротка червона

Довершити новорічний образ можна завдяки вишуканому манікюру, пише Real Simple. У тренді на Новий рік 2026 – манікюр з оксамитовим скляним дизайном, створений металевим гель-лаком у техніці "котяче око". Популярні кольори: глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний відтінки.

Що одягнути на Новий рік 2026?