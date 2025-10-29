Кендалл Дженнер вернула моду на забытое пальто: интересный образ с бейсболкой

Известная модель Кендалл Дженнер любит надевать стильные наряды, а порой удивлять интересным сочетанием. Недавно знаменитость вышла в свет в базовых вещах, которые легко повторить в осеннюю пору любой моднице.

В этом сезоне в моде пальто длины макси, но Кендалл Дженнер сумела показать, как можно удачно стилизовать даже укороченное пальто, которое сейчас носят очень редко, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Who What Wear.

Как выглядит модный образ от Кендалл Дженнер?

На прогулку по Нью-Йорку Кендалл надела белую футболку, которую соединила с базовыми синими джинсами и кожаными сапогами на каблуках. Среди верхней одежды модель решила сделать ставку на черное пальто ниже колен с поясом на талии.

Такой фасон был популярен много лет, и до сих пор не выходит из моды, но все реже встречается в образах модниц. Все больше девушек в этом сезоне делают ставку на длинные пальто. Кендалл Дженнер своим примером показала, как можно интегрировать эту вещь в гардероб.

Красавица дополнила аутфит тонким черным шарфом, любимой плетеной сумкой и черными солнцезащитными очками. Изюминкой образа стал спортивный головной убор – кепка. Не все решаются сочетать бейсболку с обувью на каблуках, и Кендалл демонстрирует, что такая стилизация выглядит довольно красиво.

Издание Vogue рассказало, что в этом сезоне модным является коричневое пальто, в стиле ретро, в длине макси и в клетку. Коричневые пальто можно сочетать со стильными замшевыми сумками, а пальто в длине макси стилизовать с сапогами на каблуках до колен. Клетчатые пальто всегда были и останутся классикой осенней моды. Носить их можно с однотонными вещами, джинсами и замшей.

