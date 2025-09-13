Ретрообраз прически, которая будет в этом году в моде, для многих является узнаваемым, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue Mexico. Высокий приподнятый объем фиксируется лаком, чтобы дольше сохранить вид.

Как выглядит модная прическа 2025 года?

Укладка имеет очень четкую отсылку к стилю прошлых поколений, а для кого-то она станет ностальгией по бабушкиным укладкам. В 2025 году в моде снова платья-комбинации, свитера с ретро-настроением и винтажные очки, а бабушкины прически удачно завершат образ.

Миучча Прада еще в 1995 показала бюстгальтеры и видимые трусики в стиле 50-х годов, а теперь вернула классическую стрижку в трех версиях – до уха, выше плеч с заворотом внутрь и легким начесом назад.



Модная стрижка, которая вернулась в моду / Фото Vogue

Секрет модной прически не только в форме, но и способах укладки. Волосы должны выглядеть плотными, обработанными достаточным количеством стайлинговых средств и тому подобное. В общем стрижка должна выглядеть так, как будто уложенная собственноручно за несколько минут.

В 50-х годах такая стрижка была олицетворением стабильности и женственности. Объемная и немного жесткая форма добавляет ощущение силы. Несмотря на свои ретро-настроения, прическа может иметь достаточно стильный вид в сочетании с модным и современным нарядом.



Какие прически осени являются лучшими?