"Заявил о себе" Биш еще в далеком 2010. Именно тогда он создал Reminiscence Essence, пишет 24 Канал.
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3 известных аромата, которые создал Биш
Parco Palladiano XII: Quercia от Bottega Veneta
Какие духи стоит приобрести весной 2025 / Фото Pinterest
Шикарный универсальный аромат, который прекрасно подойдет как для использования каждый день, так и для особенных вечерних выходов. В этом парфюме гармонично сочетаются древесные ноты и специи.
- верхние ноты: перец, розовый перец;
- средние ноты: кардамон, лабданум;
- базовые ноты: дуб, бензоин, дубовый мох, кашемировое дерево, олибанум, пачули.
Bad Boy от Carolina Herrera
Какие духи купить мужчине / Фото Pinterest
Основной аромат из серии "Bad Boy" можно смело отнести к восточным. Этот парфюм имеет довольно интенсивный пряный запах. Отличный вариант для уверенных в себе мужчин.
- верхние ноты: белый перец, розовый перец, бергамот;
- средние ноты: кедр, шалфей;
- базовые ноты: бобы тонка, какао.
Good Girl от Carolina Herrera
Варианты шикарных духов для женщин / Фото Pinterest
Легендарный женский аромат, который покоряет с первых минут. Этот парфюм довольно насыщенный. Он прекрасно подходит для уверенных, стильных и сексуальных женщин.
- верхние ноты: бергамот, лимон, кофе, миндаль;
- средние ноты: ирис, тубероза, жасмин, апельсиновый цвет, болгарская роза, жасмин;
- базовые ноты: бобы тонка, какао, ваниль, пралине, сандал, мускус, амбра, кашемировое дерево, пачули, кедр, корица.