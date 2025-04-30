"Заявив про себе" Біш ще у далекому 2010. Саме тоді він створив Reminiscence Essence, пише 24 Канал.
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3 відомі аромати, які створив Біш
Parco Palladiano XII: Quercia від Bottega Veneta
Які парфуми варто придбати навесні 2025 / Фото Pinterest
Шикарний універсальний аромат, який прекрасно підійде як для використання щодень, так і для особливих вечірніх виходів. У цьому парфумі гармонійно поєднуються деревні ноти та спеції.
- верхні ноти: перець, рожевий перець;
- середні ноти: кардамон, лабданум;
- базові ноти: дуб, бензоїн, дубовий мох, кашемірове дерево, олібанум, пачулі.
Bad Boy від Carolina Herrera
Які парфуми купити чоловіку / Фото Pinterest
Основний аромат з серії "Bad Boy" можна сміливо віднести до східних. Цей парфум має доволі інтенсивний пряний запах. Чудовий варіант для впевнених в собі чоловіків.
- верхні ноти: білий перець, рожевий перець, бергамот;
- середні ноти: кедр, шавлія;
- базові ноти: боби тонка, какао.
Good Girl від Carolina Herrera
Варіанти шикарних парфумів для жінок / Фото Pinterest
Легендарний жіночий аромат, що підкорює з перши хвилин. Цей парфум доволі насичений. Він прекрасно підходить для впевнених, стильних та сексуальних жінок.
- верхні ноти: бергамот, лимон, кава, мигдаль;
- середні ноти: ірис, тубероза, жасмин, апельсиновий цвіт, болгарська троянда, жасмин;
- базові ноти: боби тонка, какао, ваніль, праліне, сандал, мускус, амбра, кашемірове дерево, пачулі, кедр, кориця.