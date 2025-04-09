Невероятный маникюр, который поражает с первых минут: не пропустите тренд этой весны

Этой весной в тренде интересные варианты маникюра. В том числе с креативными рисунками. Перед некоторыми из этих дизайнов просто невозможно устоять.

Например, в моде рисунки облаков. Такие ногти выглядят очень изящно и нежно, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какой рисунок облаков на ногтях стоит сделать

Радужное чудо

Увидеть среди облаков радугу – это действительно большая удача. Гораздо легче создать ее на ногтях и наслаждаться этим зрелищем каждый день.

Эстетический минимализм

Многие не могут позволить себе слишком яркий маникюр. В частности, из-за дресс-кода. Даже в таком случае можно придумать что-то интересное. Например, сделать акцентным только один ноготок.

Летнее небо

Ясное небо, где можно увидеть большие белоснежные облака, плывущие над тобой, всегда поднимает настроение. Чтобы видеть такую картину, несмотря на погоду на улице, стоит создать ее на ногтях.

Также этот рисунок можно сделать интереснее, изменив фон. Например, розовый будет выглядеть как небо во время рассвета.

Обратите внимание! Выполнить такой рисунок на ногтях можно самостоятельно. Для этого нужно лишь несколько аккуратных движений кисточкой. Также, чтобы сделать этот маникюр интересным, можно добавить детали, например, рисунок звезды или блестки.