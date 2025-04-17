5 бюджетных вышиванок на Пасху от известных украинских брендов: они выглядят невероятно

Скоро Пасха. Это прекрасный праздник, который имеет весомое значение в украинской культуре. Многие уже готовятся активно его отмечать.

В частности, люди понемногу формируют праздничные образы на этот день. Совсем неудивительно, что многие выбирают на Пасху одежду с украинской символикой. В том числе и вышиванки, пишет 24 Канал.

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Варианты бюджетных вышиванок на Пасху

Молочная с бежевым

У бренда Galychanka в ассортименте есть интересная рубашка молочного цвета с бежевой вышивкой. Она хорошо подойдет как на праздник, так и на каждый день.

Цена: 1 160 гривен



Варианты вышиванок светлого цвета / Фото Galychanka

Как интегрировать вышиванку в ежедневные образы:

"Веснянка"

Невероятно красивая вышиванка, которая сочетает много различных элементов, представлена в бренде SVARGA. У нее интересная светло-желтая основа и украшенные рукава.

Эта вышиванка прекрасно подойдет на какую-то торжественность. А благодаря многоцветной вышивке ее легко совместить с другой одеждой.

Цена: 5 020 гривен



Какую вышиванку надеть на Пасху / Фото SVARGA

Белое по белому

В ассортименте бренда MEREZHKA есть рубашка белого цвета с белой вышивкой. Несколько последних лет именно такой вариант достаточно популярный.

Цена: 780 гривен



Какие есть варианты вышиванок белым по белому / Фото MEREZHKA

Нежно-голубая

Рубашка голубого цвета от бренда Etnodim станет отличным выбором для женщин, которые ценят удобство и комфорт. Прекрасный вариант, если вы хотите носить вышиванку не только на праздники.

Цена: 4 800 гривен



Варианты вышиванок на каждый день / Фото Etnodim

Черная

Бренд HOOTIR имеет в ассортименте черную рубашку с вышивкой в виде золотых колосков. Это замечательная интеграция этномотивов в повседневные образы. Такая рубашка прекрасно подойдет на выход, в офис или даже для свидания.

Цена: 1 490 гривен



Какие есть вышиванки черного цвета / Фото HOOTIR

Какой низ подобрать под вышиванку:

Обратите внимание! В подборке представлены как вышиванки, так и вышитые рубашки на разный бюджет. Выбирайте тот вариант, который "отзывается" вам больше всего.