Подбирать верхнюю одежду на осень – не так уж и просто, поскольку надо подойти к этому вопросу довольно серьезно, пишет Lady 24. Верхняя одежда должна соответствовать вашему стилю. Обратите внимание на то, какие вещи преобладают в гардеробе и в соответствии с ними подбирайте теплый верх.

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Тренч

Начало октября довольно холодный месяц, поэтому тренч может показаться не совсем удачной вещью для завершения образа. Впрочем носить его можно в теплые дни или с вязаными свитерами и теплыми сапогами. Важно лишь, чтобы вы себя в нем комфортно чувствовали и не замерзли.

Жилетка или куртка

Если не хотите носить теплую куртку, то можете выбрать жилетку без рукавов, которую легко носить со свитшотами или худи. Но если на улице уже будет достаточно холодно, тогда выбирайте теплую куртку, соединив ее с шапкой и сапогами.

Бомбер

В прошлом году в моду ворвался бомбер, который до сих пор не перестает быть популярным. Бренды начали создавать не только тонкие стеганые куртки, но и объемные бомберы, которые сохраняют тепло и удачно подчеркивают стиль.

Кожаная куртка

Еще ни один сезон не обходился без кожаной куртки. В некоторых случаях в ней может быть уже холодно, впрочем одевать ее можно еще в октябре под теплые гольфы или свитера. Выбирайте размер оверсайз в винтажном стиле, хоть и черные классические косухи до сих пор остаются в моде.

Пальто

Фаворитом осени остается длинное пальто в длине макси. Советуем выбирать для себя черный, серый или коричневый верхняя одежда, который идеально сочетается с любыми вещами или головными уборами.

Тренчи, куртки, бомберы и пальто одинаково прекрасно стилизуются с сапогами на каблуках или кроссовками. В теплую погоду их даже можно сочетать с лоферами или слингбэками. Все, что остается – найти для себя идеальный фасон.