Підбирати верхній одяг на осінь – не так вже й просто, оскільки треба підійти до цього питання доволі серйозно, пише Lady 24. Верхній одяг має відповідати вашому стилю. Зверніть увагу на те, які речі переважають у гардеробі й відповідно до них підбирайте теплий верх.

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Тренч

Початок жовтня доволі холодний місяць, тож тренч може видатися не зовсім вдалою річчю для завершення образу. Втім носити його можна в теплі дні чи з в’язаними светрами й теплими чоботами. Важливо лише, щоб ви себе в ньому комфортно почували й не змерзли.

Жилетка або куртка

Якщо не хочете носити теплу куртку, то можете обрати жилетку без рукавів, яку легко носити зі світшотами чи худі. Та якщо надворі вже буде досить холодно, тоді обирайте теплу куртку, поєднавши її з шапкою та чоботами.

Бомбер

Минулого року в моду увірвався бомбер, який досі не перестає бути популярним. Бренди почали створювати не лише тонкі стьобані куртки, але й об’ємні бомбери, які зберігають тепло й вдало підкреслюють стиль.

Шкіряна куртка

Ще жоден сезон не обходився без шкіряної куртки. В деяких випадках у ній може бути вже холодно, втім одягати її можна ще в жовтні під теплі гольфи чи светри. Обирайте розмір оверсайз у вінтажному стилі, хоч і чорні класичні косухи досі залишаються в моді.

Пальто

Фаворитом осені залишається довге пальто в довжині максі. Радимо обирати для себе чорний, сірий чи коричневий верхній одяг, який ідеально поєднається з будь-якими речима чи головними уборами.

Тренчі, куртки, бомбери та пальта однаково чудово стилізуються з чоботами на підборах чи кросівками. У теплу погоду їх навіть можна поєднувати з лоферами чи слінгбеками. Все, що залишається – знайти для себе ідеальний фасон.