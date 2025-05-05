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Lady Образы звезд Какое платье надеть на День рождения: красивый образ показывает Виктория Бекхэм
5 мая, 11:25
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Какое платье надеть на День рождения: красивый образ показывает Виктория Бекхэм

Юлия Турелык

Известный дизайнер Виктория Бекхэм порадовала поклонников новыми семейными фотографиями. Знаменитость предстала вместе со своей семьей на Дне рождении мужа Дэвида Бекхэма. Звезда примерила роскошное платье и стала настоящей королевой вечера.

Английский экс-футболист Дэвид Бекхэм на выходных отпраздновал свой День рождения, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера. 2 мая ему исполнилось 50 лет.

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Эффектный образ Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм активно диктует тренды многим мировым модницам. За ее инстаграм-страницей следит более 30 миллионов подписчиков, которые охотно вдохновляются ее стилем и повторяют определенные образы.

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Как настоящая британка, Виктория Бекхэм выбрала на День рождения мужа нежный образ, что был создан на основе базового платья. Дизайнер решила примерить на себе классику – сатиновое платье в дожине макси на бретельках в темно-синем оттенке.

Знаменитость решила зачесать волосы в хвост, чтобы открыть шею и плечи. Ее образы дополняли драгоценные браслеты и естественный макияж.


Виктория Бекхэм в стильном платье / Фото из инстаграма дизайнера

В аналогичном платье перед камерой позировала дочь Бекхэмов. 13-летняя Харпер также надела темно-синее платье, как мама. На совместной фотографии вместе со звездными родителями появился 22-летний Ромео и 20-летний Круз. Сына Бруклина и невестки Николы Пельтц на праздновании Дня рождения бывшего футболиста не было.


Виктория Бекхэм в стильном платье / Фото из инстаграма дизайнера

Выбранное платье Виктории Бекхэм – это отличный вариант не только для празднования Дня рождения, но и идеальный выбор на свадьбу или еще какой-то важный день. Платье на бретельках из атласа, шелка или сатина – это безусловная классика, которая будет популярной всегда. Для разнообразия можно менять прически, добавлять интересные украшения или обувь.