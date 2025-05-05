Какое платье надеть на День рождения: красивый образ показывает Виктория Бекхэм

Известный дизайнер Виктория Бекхэм порадовала поклонников новыми семейными фотографиями. Знаменитость предстала вместе со своей семьей на Дне рождении мужа Дэвида Бекхэма. Звезда примерила роскошное платье и стала настоящей королевой вечера.

Английский экс-футболист Дэвид Бекхэм на выходных отпраздновал свой День рождения, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера. 2 мая ему исполнилось 50 лет.

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Эффектный образ Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм активно диктует тренды многим мировым модницам. За ее инстаграм-страницей следит более 30 миллионов подписчиков, которые охотно вдохновляются ее стилем и повторяют определенные образы.

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Как настоящая британка, Виктория Бекхэм выбрала на День рождения мужа нежный образ, что был создан на основе базового платья. Дизайнер решила примерить на себе классику – сатиновое платье в дожине макси на бретельках в темно-синем оттенке.

Знаменитость решила зачесать волосы в хвост, чтобы открыть шею и плечи. Ее образы дополняли драгоценные браслеты и естественный макияж.



Виктория Бекхэм в стильном платье / Фото из инстаграма дизайнера

В аналогичном платье перед камерой позировала дочь Бекхэмов. 13-летняя Харпер также надела темно-синее платье, как мама. На совместной фотографии вместе со звездными родителями появился 22-летний Ромео и 20-летний Круз. Сына Бруклина и невестки Николы Пельтц на праздновании Дня рождения бывшего футболиста не было.



Виктория Бекхэм в стильном платье / Фото из инстаграма дизайнера

Выбранное платье Виктории Бекхэм – это отличный вариант не только для празднования Дня рождения, но и идеальный выбор на свадьбу или еще какой-то важный день. Платье на бретельках из атласа, шелка или сатина – это безусловная классика, которая будет популярной всегда. Для разнообразия можно менять прически, добавлять интересные украшения или обувь.