Журналистка Влада Седан не ведет модный блог, впрочем время от времени любит красиво стилизовать наряды и делится умением со своими подписчиками, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.

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Влада Седан живет в Лондоне, поэтому там столбик температуры уже достигает до 20 градусов тепла. Жена известного футболиста решила совместить в образе два цвета и примерить наряд, который удачно сочетается между собой.

Стильный образ Влады Седан

На прогулку Влада Седан вышла в белой футболке, которую сочетала с белыми джинсами и укороченной кожаной курткой белого цвета. Белоснежный аутфит журналистка решила дополнить рубашкой оранжевого цвета, которая завязала на бедрах.

Некоторые стилисты говорят, что клетчатая рубашка уже вышла из моды, впрочем немало брендов решили вернуть это изделие снова в тренды, представив рубашку в клетку в своих коллекциях.

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Для создания гармоничного образа Влада выбрала для себя светлые кроссовки с оранжевой вставкой и довершила look удлиненной оранжевой сумкой от бренда Hermes. Девушка собрала волосы в хвост и дополнила аутфит черными солнцезащитными очками.

Сочетать белый можно с любым цветом. Красиво смотреться образ с базовым черным или с ярким красным, оливковым, бордовым и тому подобное. Здесь уже можете экспериментировать и сочетать цвета так, как вам нравится.