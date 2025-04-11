Журналістка Влада Седан не веде модний блог, втім час від часу любить красиво стилізувати вбрання й ділиться вмінням зі своїми підписниками, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

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Влада Седан живе в Лондоні, тож там стовпчик температури вже досягає до 20 градусів тепла. Дружина відомого футболіста вирішила поєднати в образі два кольори й приміряти вбрання, яке вдало поєднується між собою.

Стильний образ Влади Седан

На прогулянку Влада Седан вийшла у білій футболці, яку поєднала з білими джинсами й вкороченою шкіряною курткою білого кольору. Білосніжний аутфіт журналістка вирішила доповнити сорочкою помаранчевого кольору, яка зав’язала на стегнах.

Деякі стилісти кажуть, що картата сорочка вже вийшла з моди, втім чимало брендів вирішили повернути цей виріб знову в тренди, представивши сорочку в клітинку у своїх колекціях.

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Для створення гармонійного образу Влада обрала для себе світлі кросівки з помаранчевою вставкою й довершила look подовженою помаранчевою сумкою від бренду Hermes. Дівчина зібрала волосся у хвіст й доповнила аутфіт чорними сонцезахисними окулярами.

Поєднувати білий можна з будь-яким кольором. Красиво виглядати образ з базовим чорним чи з яскравим червоним, оливковим, бордовим тощо. Тут вже можете експериментувати й поєднувати кольори так, як вам подобається.