Как избежать травмирования кутикулы и позаботиться о ней дома без специальных инструментов, рассказываем далее.

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Как ухаживать за кутикулой

Врач Ольга Богомолец в одном из своих видео поделилась полезной информацией о том, как ухаживать за кутикулой, чтобы маникюр имел опрятный вид, а кожа не была повреждена специальными инструментами.

Женщина делится, что не делает маникюр, ведь он мешает ей работать в операционной, но кутикулу поддерживает в идеальном состоянии без использования маникюрных инструментов.

Как ухаживать за кутикулой: смотрите видео

Она отмечает, что красивый и опрятный маникюр можно сделать даже без специальных приборов, которые часто повреждают кутикулу. Доказывает врач это и на собственном опыте.

В частности, Ольга Богомолец предлагает следующие варианты:

Если вы не против ручной стирки, вечером можно постирать что-то маленькое. Механические действия вместе с мылом помогут держать кутикулу в хорошем состоянии.

Другой вариант – взять маленькую губку для мытья и просто осторожно потереть ею ногти и кутикулу, чтобы ногтевые пластины и фаланги остались неповрежденными.

Как объясняет експертка, этого будет достаточно для поддержания кутикулы в хорошем состоянии и такие процедуры не повредят ее целостность. Зато от постоянного срезания во время маникюра она будет нарастать еще больше.