Як уникнути травмування кутикули та подбати про неї вдома без спеціальних інструментів, розповідаємо далі.

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Як доглядати за кутикулою

Лікарка Ольга Богомолець в одному зі своїх відео поділилась корисною інформацією щодо того, як доглядати за кутикулою, щоб манікюр мав охайний вигляд, а шкіра не була пошкоджена спеціальними інструментами.

Жінка ділиться, що не робить манікюр, адже він заважає їй працювати в операційній, але кутикулу підтримує в ідеальному стані без використання манікюрних інструментів.

Як доглядати за кутикулою: дивіться відео

Вона наголошує, що гарний та охайний манікюр можна зробити навіть без спеціальних приладів, які часто пошкоджують кутикулу. Доводить лікарка це і на власному досвіді.

Зокрема, Ольга Богомолець пропонує такі варіанти:

Якщо ви не проти ручного прання, ввечері можна випрати щось маленьке. Механічні дії разом з милом допоможуть тримати кутикулу в гарному стані.

Інший варіант – взяти маленьку губку для миття і просто обережно потерти нею нігті та кутикулу, щоб нігтеві пластини та фаланги залишились непошкодженими.

Як пояснює експертка, цього буде достатньо для підтримання кутикули у гарному стані й такі процедури не пошкодять її цілісність. Натомість від постійного зрізання під час манікюру вона наростатиме ще більше.