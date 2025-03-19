Google разрывает запрос на новые кроссовки: они станут хитом 2025 года

Самыми популярными кроссовками 2025 года станут замшевые. Кроссовки уже давно пересекли границы спортивной обуви и стали частью уличной моды. Каждый год на модной арене появляются интересные фасоны или цвета кроссовок, но этой весной все массово ищут для себя замшевые кроссовки.

Замша считается одним из самых популярных материалов современности, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Согласно данным Google, замшевые кроссовки были одним из самых популярных модных терминов последних месяцев, поэтому именно они будут в моде в этом сезоне.

Замшевые кроссовки – главный тренд весны

Кроссовки из замши вернулись в моду несколько лет назад, когда популярными были модели Adidas Gazelle. Со временем к игре подключились и другие бренды – красные Puma Speedcat, которые до сих пор остаются желанными среди многих модниц.

Добавим, что ранее стилисты уже определяли трендовые кроссовки весны. Их особенность заключается в том, что своим цветом они вытесняют классические модели белого цвета.

Самый серьезный ажиотаж произошел, когда New Balance и Miu Miu выпустили модель 530 SL коричневого цвета, которая стала неотъемлемой частью обувного шкафа буквально каждого уважающего себя инфлюенсера, особенно в Европе.

После огромного успеха вышеупомянутой модели 530 SL дизайнерские бренды, такие как Prada, Proenza Schouler или Dries Van Noten, выпустили кроссовки из замши, а уже сейчас к ним присоединились бренды Zara и Massimo Dutti.

Тренд на замшевые кроссовки стал вирусным, поэтому именно эти модели получили статус самой желанной обуви. Эти кроссовки останутся с нами вплоть до конца осени. В моде преобладают модели в розовом, голубом или коричневом цвете. Также можно смело носить красные кроссовки, кремовые в оливковом оттенке.