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Lady Советы для Lady Как вывести запах пота с одежды: эти методы работают на все 100%
7 июня, 15:00
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Как вывести запах пота с одежды: эти методы работают на все 100%

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Запах пота можно вывести, замочив одежду в смеси уксуса с водой или соды с водой перед стиркой.
  • Свежевыжатый лимонный сок также эффективен для обработки проблемных участков одежды перед стиркой.

Иногда возникают ситуации, когда запах пота буквально "въедается" в одежду. Вывести его не помогает даже многократная стирка.

Нужно понимать, что пот сам по себе не имеет запаха. Неприятный аромат возникает из-за размножения бактерий на коже и ткани, пишет 24 Канал.

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В случае, когда запах уже въелся в ткань, стандартная стирка не поможет. Чтобы решить эту проблему, нужны более эффективные методы.

Чем убрать запах пота с вещей

  1. 9% уксус


Что нужно, чтобы убрать запах пота с вещей / Фото Pexels

Этот метод подходит не для всех тканей, однако, он очень эффективен. Что нужно делать:

  • смешайте 1 стакан уксуса с 2 литрами холодной воды;
  • замочите одежду на 30 – 60 минут;
  • затем постирайте вещь, как вы это делаете обычно.

Обратите внимание! Хорошо подобранный кондиционер поможет придать вашим вещам невероятный аромат.

  1. Пищевая сода

Пищевая сода – качественный абсорбент запахов. Как ее использовать:

  • добавьте 2 – 3 столовые ложки соды в примерно 2 литра теплой воды;
  • замочите вещь в этом растворе на 1 – 2 часа;
  • постирайте одежду стандартным методом.

Заметьте! Выводить неприятный запах содой можно и другим образом. Нанесите этот порошок непосредственно на влажную ткань в зоне подмышек. Немного вотрите соду в ткань и оставьте на 30 минут. Затем постирайте вещь.

  1. Лимонный сок


Как вывести запах пота без химии / Фото Pexels

Для этого метода нужен свежевыжатый лимонный сок. Что необходимо делать:

  • смешайте сок 1 лимона со стаканом воды;
  • обработайте проблемные участки и оставьте на 30 минут;
  • далее вещь нужно тщательно постирать.