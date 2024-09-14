С чем носить жакет осенью: интересные образы, которые вы захотите повторить

В сентябре жакеты довольно популярны, поэтому советуем носить их пока еще не наступит полноценное время для тренчей или пальто. Если за лето вы уже успели соскучиться по этой вещью, то советуем вытаскивать из своего гардероба и сочетать с интересным нарядом.

Жакеты являются неизменной базой в нашем гардеробе, поэтому мы знаем с чем их стилизовать, чтобы хорошо выглядеть, пишет Lady 24. В общем жакеты прекрасно сочетаются с брюками палаццо, джинсами, юбками, майками, футболками, лонгсливами или рубашками.

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Выбор обуви здесь тоже неограничен, поскольку их можно сочетать со всем: балетками, лоферами, кроссовками, туфлями или сапогами на каблуках.

Сегодня невозможно без жакета представить современный гардероб женщины, поэтому мы выбрали лучшие сочетания, которые вам будет легко повторить. Эталонным остаются черные, кремовые и серые жакеты, поэтому именно такие оттенки добавляйте в свой гардероб.

Жакет с брюками в тон

Носить жакеты с брюками одного цвета – это всегда отличная идея, поскольку наряд выглядит как костюм. А еще жакет и брюки можно разделять и носить с различными элементами гардероба.

Жакет с кепкой

Довольно стильно выглядят образы, в которых сочетается пиджак с бейсболкой. Такой современный верх дополняют мешковатыми джинсами или брюками палаццо.

Жакет с джинсами

Банальная классика, впрочем сочетание пиджака с жакетом – это всегда стильно и модно. На низ выбирайте джинсы любого фасона или цвета.

Жакет с юбкой

В солнечную погоду выбирайте легкие шелковые юбки, а вот в холодное время можете выбирать джинсовые или костюмные изделия, которые идеально дополнят ваш жакет.

В общем вариантов ношения жакета осенью есть множество, главное – ищите постоянно вдохновения и присматривайтесь к тому, что вам больше всего подходит.