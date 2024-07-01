Своей историей Энни поделилась в сети. Она также опубликовала кадры, как выглядела до начала челленджа и после него.

Интересно Невероятное перевоплощение: женщина похудела почти на 70 килограммов и выиграла конкурс красоты

Как изменилась девушка после постоянной ходьбы

Обратите внимание! Следующий контент имеет исключительно развлекательный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если вы имеете проблемы со здоровьем – обратитесь к специалисту.

Женщина Энни решила бросить себе вызов и ежедневно в течение 30 дней делать 20 тысяч шагов. Своей удивительной трансформацией она также поделилась в сети.

Так, женщина показала свои ноги, которые сильно похудели и подтянулись после месяца активной ходьбы. Кроме того, Энни в целом похудела на несколько размеров, ведь ее джинсы стали на нее велики, а талия стала меньше на несколько сантиметров.

Я шокирована! Не знаю, как вы, но я считаю, что такой результат за 30 дней – это безумие!

– поделилась Энни в сети.

В общем женщина потеряла 4 килограмма за 30 дней. При этом Энни не ограничивала себя в питании. Конечно, она уменьшила употребление вредной пищи, однако и жесткой диеты не придерживалась.

Как изменилась женщина после постоянной ходьбы: смотрите видео

Впрочем, Энни предупредила, что 20 тысяч шагов – это сложный вызов. Хотя женщина до этого почти ежедневно делала 10 – 15 тысяч шагов, но эта задача также была не из легких, поэтому она делила это количество на несколько этапов.

Женщина убеждена, что ходьба должна приносить удовольствие, а не хлопоты, поэтому фитнес-часы в течение дня помогали ей считать шаги. В общем, 20 тысяч шагов Энни делала в течение дня, иногда увеличивая продолжительность прогулки. Если же делать 20 тысяч шагов сразу, то, по словам Энни, такая прогулка продлится не менее 3 часов непрерывной ходьбы.