Своєю історією Енні поділилася у мережі. Вона також опублікувала кадри, який вигляд мала до початку челенджу й після нього.
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Як змінилася дівчина після постійної ходьби
Жінка Енні вирішила кинути собі виклик і щодня протягом 30 днів робити 20 тисяч кроків. Своєю дивовижною трансформацією вона також поділилася у мережі.
Так, жінка показала свої ноги, які сильно схудли й підтягнулися після місяця активної ходьби. Окрім того, Енні загалом схудла на кілька розмірів, адже її джинси стали на неї завеликі, а талія стала меншою на кілька сантиметрів.
Я шокована! Не знаю, як ви, але я вважаю, що такий результат за 30 днів – це божевілля!
– поділилася Енні у мережі.
Загалом жінка втратила 4 кілограми за 30 днів. При цьому Енні не обмежувала себе у харчуванні. Звісно, вона зменшила вживання шкідливої їжі, однак і жорсткої дієти не дотримувалася.
Як змінилася жінка після постійної ходьби: дивіться відео
Втім, Енні попередила, що 20 тисяч кроків – це складний виклик. Хоча жінка до цього майже щодня робила 10 – 15 тисяч кроків, але це завдання також було не з легких, тому вона ділила цю кількість на кілька етапів.
Жінка переконана, що ходьба повинна приносити задоволення, а не клопіт, тому фітнес-годинник протягом дня допомагав їй рахувати кроки. Загалом, 20 тисяч кроків Енні робила протягом дня, інколи збільшуючи тривалість прогулянки. Якщо ж робити 20 тисяч кроків відразу, то, за словами Енні, така прогулянка триватиме щонайменше 3 години безперервної ходьби.