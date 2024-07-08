Однако женщине надоела такая жизнь и она решила похудеть. Как Марта сбросила 120 килограммов, рассказываем далее.
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Как женщина похудела на 120 килограммов
32-летняя Марта МакКарти весила почти 190 килограммов, перед тем, как в августе 2021 года в Эстонии ей сделали операцию.
Женщина потребляла до 4000 калорий каждый день, выпивая до семи банок кока-колы и съедая около 10 плиток шоколада. В наибольшем весе ей даже приходилось заказывать специально изготовленную одежду, которая соответствовала бы ее размеру.
Когда же в результате такой жизни после пяти минут ходьбы в магазин она начала плакать от боли, Марта решила, что пришло время что-то изменить.
Вмешательство прошло успешно, и ее вес уменьшился – она потеряла колоссальные 120 килограммов.
Как женщина изменилась после операции: смотрите фото
Однако, к сожалению, после операции у женщины возникли серьезные осложнения со здоровьем, хотя сейчас она говорит, что несмотря на все повторила бы этот путь.
Я бы лучше пережила еще раз эти проблемы со здоровьем, чем те, которые у меня были из-за избыточного веса. Сейчас мне намного лучше – это изменило мою жизнь,
– делится Марта.
После кардинальной потери веса теперь женщины собирает средства на операцию по удалению кожи. Она также замечает, что раньше думала, что операция – это легкий выход, но на самом деле это не так.
Марта отмечает, что хочет быть прозрачной относительно процесса и предупреждает о возможных осложнениях, но в то же время говорит, что ни о чем не жалеет и повторила бы этот путь еще раз.