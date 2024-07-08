Однак жінці набридло таке життя та вона вирішила схуднути. Як Марта скинула 120 кілограмів, розповідаємо далі.

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Як жінка схудла на 120 кілограмів

32-річна Марта МакКарті важила майже 190 кілограмів, перед тим, як у серпні 2021 року в Естонії їй зробили операцію.

Жінка споживала до 4000 калорій кожного дня, випиваючи до семи банок кока-коли та з'їдаючи близько 10 плиток шоколаду. У найбільшій вазі їй навіть доводилося замовляти спеціально виготовлений одяг, що відповідав би її розміру.

Коли ж у результаті такого життя після п’яти хвилин ходьби до магазину вона почала плакати від болю, Марта вирішила, що настав час щось змінити.

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Жінка знайшла клініку для схуднення в Естонії та заплатила майже 5200 фунтів стерлінгів (понад 270 тисяч гривень) за переліт, готель і операцію.

Втручання пройшло успішно, і її вага зменшилася – вона втратила колосальні 120 кілограмів.

Як жінка змінилась після операції: дивіться фото

Однак, на жаль, після операції у жінки виникли серйозні ускладнення зі здоров'ям, хоча зараз вона каже, що попри все повторила б цей шлях.

Я б краще пережила ще раз ці проблеми зі здоров’ям, ніж ті, які у мене були через надмірну вагу. Зараз мені набагато краще – це змінило моє життя,

– ділиться Марта.

Після кардинальної втрати ваги тепер жінки збирає кошти на операцію з видалення шкіри. Вона також зауважує, що раніше думала, що операція – це легкий вихід, але насправді це не так.

Марта наголошує, що хоче бути прозорою щодо процесу і попереджає про можливі ускладнення, але в той самий час каже, що ні про що не шкодує і повторила б цей шлях ще раз.

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